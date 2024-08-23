Москва, 23 августа, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора провели экспертизы чая, который продают в магазинах страны, и выявили пестициды в продукции брендов «Ричард» (производитель ООО «Май»), «Гринфилд» (ООО «Орими»), «Три дружных слона» и «Росчайпром» (ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика»).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В ходе проведённых исследований в указанных чаях были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив», — процитировали «Известия» 23 августа представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Журналистам рассказали, что ведомство на основании результатов экспертиз направило изготовителям требования предотвратить попадание опасных веществ в продукцию. Также о выявлении пестицидов сообщили в территориальные управления Роспотребнадзора в регионах, где находятся предприятия.

Торговые сети, где специалисты ведомства приобрели чай, произведённый с нарушениями, также предупредили, что недопустимо нарушать требования при реализации товара.

При этом компании «Май» и «Орими» заявили, что они в ходе собственных проверок чая из вызвавших претензии партий не выявили пестицидов. «Рязанская чаеразвесочная фабрика» сообщила, что дополнительные испытания в ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Москве показали отсутствие запрещённых веществ в продукции, и Роспотребнадзор снял претензии.

Как передавало ИА Регнум, специалисты Роскачествоа ранее обнаружили фальсифицированный мёд в магазинах. Основные претензии были к ООО «Медовая долина», ООО «Медовый дом», ООО «ТД «Воял». Выявлено, что продукцию разбавляли сиропами, а также другие нарушения производства.

В мае сотрудники Роскачества выявили кишечную палочку в мороженом брендов «Мишка на полюсе» и «Ермолино» и плесень в продукции «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское». В целом в проверенной продукции нашли нарушения в 40% из 37 образцов.