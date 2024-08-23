Волгоград, 23 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Четыре сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пострадали в результате захвата заложников в колонии Волгограда. Об этом 23 августа сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Четыре сотрудника ФСИН, предварительно, пострадали в результате захвата заложников в колонии Волгограда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала на место захвата заложников для проведения проверки.

Как ранее передавало ИА Регнум, в колонии №19 в Волгоградской области заключённые захватили в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным СМИ, погиб один работник ФСИН.