Москва, 23 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Американская частная военная компания Forward Observation Group, опубликовавшая фото своих военных в Курской области, выложила снимок боевой позиции миномётного расчёта рядом с жилыми домами и детской площадкой.

Социальные сети

Кадр появился на странице ЧВК в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 22 августа. На нём западный военный склонился над миномётом, направленным в сторону жилого дома и детской площадки перед ним. Где именно сделан снимок и когда, неясно. Судя по листве на деревьях, фотографию, предположительно, сделали весной.

Размещение украинской стороной боевых позиций вблизи жилых домов является грубым нарушением международного права. Так, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа американская ЧВК выложила в социальной сети снимок бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. Трое западных военных позировали на фоне украинской бронемашины HMMWV. В качестве геолокации к снимку указана Курская область.

Позднее появилась информация о том, что американская ЧВК Forward Observations Group, замеченная в нападении на Курскую область, действовала на Украине более двух лет. Её основатель Деррик Бэйлс опубликовал первый посвященный этому пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 26 февраля 2022 года.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сообщил, что спецназ США мог отправиться за боевым опытом под Курск в составе ЧВК. По его словам, частные военные компании связаны со спецслужбами своих стран, а их бойцы — это бывшие сотрудники спецслужб. В таких компаниях под видом добровольцев получает боевой опыт спецназ США, Великобритании, Франции, уточнил он.

МИД вызвал временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс. Ей заявлен решительный протест в связи с действиями незаконно проникших в Курскую область американских журналистов и участия американской ЧВК во вторжении ВСУ на территорию России.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа рассказал, что Курскую область атаковали около 12 тыс. военных ВСУ, среди них было очень много иностранцев.