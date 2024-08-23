Москва, 23 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В Москве проходит проверка всех способов голосования перед сентябрьскими в Московскую городскую Думу, а также депутатов муниципальных образований в Троицкий и Новомосковский административные округа и Куркино. По состоянию на 12 часов тестовое голосование проходит в штатном режиме.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

В тестовом голосовании жители столицы отвечают на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». В бюллетене москвичам надо выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа.

Тестирования системы продлится до 14:00. В первые часы в нем приняли участие более 500 тысяч москвичей. Присоединиться к проверке могут все совершеннолетние горожане, у которых есть постоянная регистрация в столице.

Во время проверки москвичи могут воспользоваться всеми способами голосования: онлайн или на одном из открытых сегодня избирательных участков. Высказать свое мнение при помощи терминала электронного голосования можно на любом из участков, воспользоваться бумажным бюллетенем — только на избирательном участке по месту регистрации, в случае если на нем проводится тестовое голосование. Москвичи, которые подали заявление на голосование бумажным бюллетенем, смогут отдать голос только таким способом.

Тестирование необходимо проводить для всех цифровых сервисов, которыми пользуется большое количество людей. Поскольку электронное голосование популярно у москвичей, проверяются все возможные способы его проведения. Это позволит обеспечить надежную работу системы 6–8 сентября.

«Традиционно накануне голосования мы проверяем корректность работы всех компонентов системы электронного голосования в условиях, максимально приближенных к обстоятельствам в дни выборов», — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что москвичи активно голосуют онлайн по прямой ссылке elec. mos.ru, а также при помощи терминалов электронного голосования на участках.

«Мы продолжим наблюдать за работой системы и проведем дополнительные стресс-тесты, чтобы убедиться в корректности ее работы. Благодарим всех неравнодушных жителей столицы, которые принимают участие в голосовании», — заключил Артем Костырко.

Тестирование позволит убедиться, что все системы, в том числе компоненты онлайн-голосования и электронного списка, работают корректно, а пользователям понятен и удобен интерфейс и процедура выборов. Кроме того, на некоторых участках специально отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Также тестовое голосование дает возможность проверить различные гипотезы и новые механики, заложенные в систему. Несколько таких проверок пройдет и в этот раз.