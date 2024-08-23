Махачкала, 23 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Армавирский городской суд вынес первый приговор участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, пятерых фигурантов уголовного дела приговорили на сроки лишения свободы от шести лет и четырёх месяцев до девяти лет. Об этом 23 августа сообщила объединённая пресс-службы судов Краснодарского края.

AP/TASS

«Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: [Анварбеку]Атаеву — шесть лет и четыре месяца; [Исламу]Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; [Магомеду] Омарасхабову — шесть лет и четыре месяца; [Салику] Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; [Рабадану] Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — девять лет», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Всех обвиняемых признали виновными по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), а Раджабова — также по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Отмечается, что указанные лица участвовали в беспорядках толпой по призыву организаторов из национальной и религиозной ненависти и вражды после прибытия в махачкалинский аэропорт самолета из Тель-Авива.

«Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта», — добавляется в сообщении

Подсудимые свою вину не признали. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября 2023 года свыше 1,2 тыс. человек устроили беспорядки в аэропорту Уйташ Махачкалы, ворвавшись в здание воздушной гавани, а после этого — на лётное поле. Там они окружили автобус с пассажирами прибывшего в аэропорт самолёта из Тель-Авива.

Беспорядки произошли на фоне обострения Ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Силовики пресекли действия хулиганов, пассажиры рейса не пострадали.

Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело по ч. 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 60 участников беспорядков, а после этого — ещё 20 причастных к ним.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада. Глава государства добавил, что их организовали через соцсети, в том числе с Украины.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей. По его словам, ещё 1200 человек из числа участников беспорядков привлекли к административной ответственности.