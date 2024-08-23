Донецк, 23 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Сотрудники оперативных служб во время работы на освобожденные территории Донецкой Народной Республики (ДНР) рискуют быть атакованными Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 23 августа заявили в силовых структурах республики.

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«Украинские военнослужащие усилили охоту на представителей оперативных служб, которые выезжают на освобожденные территории для проведения целого ряда мероприятий — от спасения и эвакуации мирного населения до эксгумации тел мирных жителей, погибших от рук ВСУ», — привело слова представителя силовых структур ДНР ТАСС.

Отмечалось, что дня атак армия Украины использует FPV-дроны и тяжёлое вооружение. Представителям оперативных служб приходится применять целый ряд хитростей и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Потенциально опасными направлениями названы Авдеевка и окрестности, Марьинка, Красногоровка, Соледар, Артёмовск и небольшие поселения в окрестностях освобожденных городов.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ также наносят удары по сотрудникам экстренных служб. 18 августа четыре пожарных пострадали в Горловке в ДНР при атаке украинского дрона. Сотрудники МЧС прибыли ликвидировать возгорание легковушки после попадания в неё взрывоопасного предмета. четырьмя днями ранее ещё два пожарных получили травмы при повторном обстреле, борясь с огнём в частном секторе после первой украинской атаки.