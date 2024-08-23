Москва, 23 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Отец певца Филиппа Киркорова 92-летний Бедрос Киркоров уже несколько месяцев не ездит на своём Lexus, на который пришли штрафы за нарушение ПДД. Как выяснило ИА Регнум, отец артиста передал свой автомобиль волонтёрам, которые на этой машине доставляют гумпомощь в зону СВО и в Курскую область.

Кадр из видео

Так, 22 августа появилась информация о том, что из-за нескольких неоплаченных штрафов за нарушение ПДД 92-летнему Бедросу Киркорову грозит арест на 15 суток. Оказалось, что машина была передана общественному объединению «Будущее городов России», в которое входят Фонд А. П. Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной войны», Фонд ресоциализации «Мы рядом», общественный деятель Василий Луконин и другие активисты, поддерживающие СВО и семьи погибших.

Как рассказал ИА Регнум президент «маресьевцев» Артём Ахрамчик, штрафы «заработали» волонтёры, когда развозили гуманитарную помощь. Все нарушения — превышение скорости, так как ребята очень торопились вовремя доставить грузы в Курскую область. В настоящее время все штрафы оплачены, подчеркнул Ахрамчик.

«Я оплатил из своих денег. Бедрос предложил мне из своих оплатить. Но с уважением я взял ответственность на себя», — рассказал он.

Глава фонда отметил, что волонтёры возят медикаменты и прочие необходимые вещи в российские регионы, где сложилась непростая обстановка, в том числе в Курскую область и Новороссию. По словам Ахрамчика, история с накопленными штрафами стала нервной для Бедроса Киркорова, и теперь Фонд задумался над тем, чтобы обратиться к президенту с предложением аннулировать штрафы для всех волонтёров, которые возят гуманитарную помощь и стараются доставить её максимально оперативно.

Также он добавил, что активисты планируют принести Киркорову извинения за неприятную ситуацию.