Москва, 23 августа, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Массовое обращение граждан некоторых стран НАТО в посольства России за видами на жительство или визами свидетельствует о том, что не все на Западе готовы отказаться от общечеловеческих и традиционных ценностей. Об этом 23 августа корреспонденту ИА Регнум заяви директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая сообщила, что в посольства России за видами на жительство или визами тысячами стали обращаться граждане некоторых стран НАТО. Дипломат отметила, что это люди, которые хотят защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Потуремский отметил, что конфликт между Западом и Россией носит цивилизационный характер, и одним из конфликтных направлений является понимание традиционных семейных ценностей. Далеко не все на Западе готовы отказаться от этих ценностей, и поэтому существует запрос на общество, где они являются приоритетом.

Он подчеркнул, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, является прямым признанием факта этого ценностного цивилизационного конфликта. И это находит отклик со стороны людей.

«В России очень богатая межконфессиональная и межнациональная культура совместного проживания в мире и согласии. Это уникальный и важный опыт для российского общества. Поэтому при переселении граждан стран НАТО не видно каких-то угроз в этом направлении. К тому же стране нужны квалифицированные кадры, и работы хватит всем», — добавил эксперт.

Он отметил, что массовое стремление граждан стран НАТО переехать в Россию вполне объяснимо. Во-первых, Европа отказывается от традиционных европейских ценностей, и сегодня термин «европейские ценности» является атавизмом, поскольку действия европейских стран не соответствуют его значению. Россия же по-прежнему остаётся хранительницей этих ценностей в их изначальном понимании.

К тому же Россия — это страна с развитой экономикой, городской инфраструктурой и передовыми технологическими отраслями. Граждане стран НАТО смогут найти здесь применение для себя и своих детей. К тому же культура образования делает Россию привлекательной страной, уточнил Потуремский.

Ещё одной причиной он назвал доброжелательность и терпимость граждан России к жителям других государств. Во всех регионах страны есть опыт совместного проживания представителей разных национальностей, народностей и вероисповеданий, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент России 19 августа поручил МИД составить список стран, которые проводят политику навязывания деструктивных неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным духовно-нравственным российским ценностям.

Российский лидер также подписал указ, в котором предусмотрена поддержка иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности, а также их право на обращение с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

Эксперт ЭИСИ Виктория Карпова 20 августа заявила ИА Регнум, что Россия укрепляет свой статус защитника традиционных ценностей и готова принять тех, кто больше не может жить в условиях западной неолиберальной диктатуры. По её словам, РФ сейчас рассматривают не только как лидера в построении нового многополярного мира, но и как хранительницу традиционных ценностей. Она добавила, что для существующих на Западе общественных слоёв и элит, которые ценят истинные традиционные ценности, Россия становится спасительным ковчегом, где семья является важной и главной ценностью. В России уделяется большое внимание состоянию семей. Если рассматривать Россию как уникальную цивилизацию, то традиционная российская семья — это её основа. Об этом и говорит президент, называя детей и семейные ценности приоритетом России, добавила Карпова.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 15 августа сообщила, что многодетная семья из США получила временное убежище в России. Она сообщила, что супружеская пара с тремя детьми решила переехать на фоне отмены традиционных и семейных ценностей в США, а также из-за плохой образовательной системы в стране. Американцы отметили, что в России поддерживается безопасность, присутствует достойный уровень образования, а также оказывается поддержка многодетным семьям.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 июня заявила, что страна олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Она уточнила, что именно Россия последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.

Путин 1 июня назвал детей и семейные ценности приоритетом России. Ранее он заявил, что Россия бережёт каждую страницу своей истории и память героев, которые не раз определяли судьбу Отечества.

Российский лидер 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что такой выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, как и культура, традиции, история и нравственные устои.

В ноябре 2022 года российский лидер подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечено, что основы госполитики утверждаются в соответствии с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».