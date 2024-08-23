Бангкок, 23 августа, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Восемь человек, включая двух жителей России, погибли в таиландской провинции Пхукет при сходе оползня. Об этом 23 августа сообщила местная газета Khaosod.

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Отмечается, что оползень произошёл из-за проливных дождей, которые с 22 августа идут в районе Карон на юге острова Пхукет.

Помимо двух россиян также погибли граждане Таиланда и Мьянмы. На месте трагического инцидента работают сотрудники спасательных служб, которые разыскивают пропавших без вести.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в результате оползня в индийском штате Керала погибли не менее 167 человек. Смещение грунта произошло из-за усиливавшегося проливного дождя, повышение уровня воды в местной реке затруднило спасательную операцию, а построенный для соединения наиболее пострадавшего района Мундаккай временный мост смыло.

Президент России Владимир Путин 31 августа выразил соболезнования премьер-министру и президенту Индии Нарендре Моди и Драупади Мурму по поводу оползней в штате Керала, ставших причиной гибели людей. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.