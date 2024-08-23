Ереван, 23 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Стороны обсудили недавний визит российского лидера в Азербайджан.

«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», ― говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Также Пашинян и Путин договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения вопросов двухсторонней повестки.

Как сообщало ИА Регнум, 18–19 августа российский лидер посетил с государственным визитом Азербайджан. В ходе него Путин встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым. Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. В присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами.

По итогам встречи главы двух государств выступили с совместным заявлением. Азербайджанский президент отметил настрой на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям, а Путин указал на «тесные человеческие узы на протяжении веков».

1 июня российский лидер направил Николу Пашиняну поздравительное послание по случаю дня рождения. Путин пожелал армянскому премьеру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В тот же день состоялся их телефонный разговор.