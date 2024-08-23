Казань, 23 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. С 28 по 30 августа в Казани пройдет «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей стран БРИКС в России». Информационным партнером Фестиваля выступает продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

Продюсерский центр «Инсайт Люди»

Джазовый фестиваль будут освещать порядка 100 блогеров «Инсайт Люди». В нём примут участие российские и зарубежные диксиленды и этно-джазовые коллективы стран БРИКС, музыканты из других стран. Жителей и гостей Казани ждут разнообразные дневные и вечерние джазовые мероприятия, гала-концерт с участием Сводного международного оркестра БРИКС, танцевальные флешмобы и не только.

Как рассказала генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина, блогеры стали новыми лидерами мнений, которые выстраивают доверительные отношения со своей аудиторией, к ним прислушивается молодежь.

«Именно поэтому инфлюенсеры могут освещать международные мероприятия не менее эффективно, чем привычные нам онлайн-издания, телевидение или радио», — пояснила она.

По словам Алины Зиннатуллиной, резиденты «Инсайт Люди» уже принимали участие в ПМЭФ, «Россия — Исламский мир: Kazan Forum», бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае и других мероприятиях.

«Каждый из этих кейсов доказывает эффективность инфлюенс-маркетинга», — отметила Алина Зиннатуллина.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».