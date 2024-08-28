Москва, 28 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В Москве чеченка обратилась в полицию с заявлением о пропаже троих детей. Женщина утверждает, что их похитил её муж, который недавно сбежал с СВО, где проходил службу по контракту. Полиция проводит проверку и выясняет местонахождение мужчины. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

МВД РФ

18 августа в полицию обратилась 35-летняя уроженка республики Чечня по имени Мадина. Женщина попросила правоохранителей помочь вернуть ей детей, которых, как она полагает, забрал её супруг Зелимхан. По словам заявительницы, мужчина избил её на территории торгового комплекса «Садовод», после чего забрал троих детей и увёз в неизвестном направлении.

Когда полицейские начали выяснять, с кем жили дети в последнее время, Мадина рассказала, что с ней, потому что её супруг последний год «бегал от правоохранителей». По словам женщины, Зелимхан тщательно скрывает от всех, что он дезертир, который сбежал из зоны спецоперации.

«Мужчина забрал троих детей в возрасте 1,5 года, 9 и 10 лет. По словам заявительницы, муж сбежал с СВО, где проходил службу по контракту. В полиции было составлено письменное заявление, ведётся розыск мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что родители 18-летней дагестанки Айшат Магомедовой похитили её из Москвы и силой увезли в Дагестан. Отец дагестанки не скрывал от журналистов, что избил дочь.