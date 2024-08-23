Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали в Сочи 58-летнего мужчину, который находился в международном розыске Интерпола с 2016 года. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба главка ведомства по Краснодарскому краю.

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«Экипаж вневедомственной охраны в Хостинской районе Сочи задержал 58-летнего приезжего, разыскиваемого полицией Молдавии с 2016 года», — говорится в Telegram-канале пресс-службы регионального главка ведомства.

Уточняется, что к сотрудникам правоохранительных органов поступили данные о том, что система «Безопасный город» обнаружила на улице Черноморской в Сочи мужчину, разыскиваемого Интерполом более восьми лет.

Прибывшие по полученному адресу сотрудники Росгвардии задержали указанного мужчину и передали его полиции. По предварительным данным, задержанного разыскивали по делу о мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Санкт-Петербурге задержали израильтянина Джошуа Карту, которого американские правоохранители объявили в международный розыск за совершение крупного мошенничества. Мужчину доставили дежурную часть и затем суд его арестовал. Решается вопрос о депортации задержанного.

В конце июня Бразилия выдала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в России в мошенничестве на сумму 67 млн рублей. По данным следствия, злоумышленница действовала вместе с соучастником Денисом Асфандьяровым, которого также задержали.