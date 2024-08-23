Москва, 23 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Киевский режим вряд ли согласится вести мирные переговоры с Россией, так как ему не позволят этого сделать кураторы из стран Запада. Такое мнение 23 августа высказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

AP/TASS Владимир Зеленский

«Думаю, нет. Ну, во-первых, им, скорее всего, неинтересно это перемирие», — заявил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, может ли глава киевского режима Владимир Зеленский пойти на мирные переговоры.

По словам главы администрации, заявления властей Украины о якобы готовности к мирным переговорам с Россией являются политической бравадой или громкими лозунгами, так как на самом деле они будут выставлять условия, которые никого в РФ не устроят. Ганчев уточнил, что для киевского режима Россия может выглядеть только в качестве поражённого, побежденного элемента, а потому украинская сторона не пойдёт ни на какие мирные переговоры.

«Да и сам Зеленский ничего не решает. Им просто действительно не позволят этого сделать. Их кураторам на Западе, скорее всего, нужен затяжной конфликт. Долгий, на истощение России», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа газета Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к главе киевского режима написала, что украинская сторона якобы собирается начать подготовку к возможным мирным переговорам с Россией в ближайшие месяцы. Отмечалось, что Киев также хочет обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 21 августа заявила, что атака украинских формирований на Курскую область аннулировала возможность проведения каких-либо мирных переговоров с Киевом. Дипломат уточнила, что украинская сторона, похоже, не задумывалась о том, что её действия в курском приграничье сделают переговоры невозможными.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Киевский режим нападением на Курскую область выполняет волю своих западных хозяев, добавил глава государства.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 августа заявил, что после нападения украинских формирований на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Политик уточнил, что после этого всё стало на свои места и Россия теперь не попадёт в переговорную ловушку.