Вашингтон, 23 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне, сообщил портал Axios.

AP/TASS Роберт Кеннеди-младший

«Заявление Кеннеди-младшего породило слухи о том, что он завершит кампанию и поддержит кандидатуру [бывшего президента США и кандидата на должность главы государства от республиканцев] Дональда Трампа», — говорится в материале.

Сообщение об отказе от участия в выборах в Аризоне совпало с визитом Трампа в штат, где он планирует выступить на митинге в Финиксе. Там, как ожидается, Кеннеди-младший публично поддержит кандидатуру экс-президента. При этом предвыборный штаб Трампа объявил, что на его митинге к нему присоединится «особый гость».

Вместе с Кеннеди-младшим документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне подали кандидат на пост вице-президента США Николь Шанахан и 11 выборщиков его независимой кампании.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Роберт Кеннеди-младший решил провести встречи с Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, чтобы получить должность в новой администрации США после оглашения итогов выборов в США.

Позднее, 20 августа, Трамп заявил, что в случае победы на выборах он готов пригласить в свою администрацию Кеннеди-младшего. Бывший американский лидер напомнил, что давно знаком с политиком, и назвал его замечательным и очень умным человеком.

Согласно опросу, проведённому 22 августа американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х, Трамп обошёл Харрис. За бывшего американского лидера за сутки проголосовали 73,2% пользователей, а за действующего вице-президента США — только 26,8%. В опросе приняли участие более 5,8 млн человек.