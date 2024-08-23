* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Суджа, Курская область, 23 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Ещё один западный журналист, корреспондент немецкой Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ник Коннолли незаконно побывал в Курской области.

Кадр из видео Ник Коннолли

Репортёр опубликовал об этом материал. В сопровождении украинских военных он побывал в городе Суджа. Его незаконное пребывание на российской территории продлилось несколько часов.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что Пьер Алонсо из французской газеты Croix незаконно побывал в Курской области. В опубликованном им материале говорилось, что репортёр посетил Обуховку в Кореневском районе и Дарьино в Суджанском районе.

Посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД России из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область. Послу выразили решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и осуществление видеосъёмки в районе Суджи в Курской области. Под следствие, в частности, попал американский журналист Ник Пейтон Уолш. ФСБ 17 августа также возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 17 августа заявила, что журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область с украинской стороны. Дипломат отметила, что сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.