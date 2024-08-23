Москва, 23 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул ночью на посту контактной сети железнодорожной станции Молжаниново в Москве, сообщили 23 августа в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Возгорание не повлияло на движение поездов», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Пожар произошёл на посту секционирования вдоль второго пути. Горели два ящика на площади 10 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

Других подробностей инцидента пока не приводится. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, пожар на площади около 2000 кв. м. вспыхнул на мусорном полигоне в Новороссийске. Временно остановили приём мусора. На место ЧП выехали все оперативные службы. Для тушения возгорания задействовали 20 человек и восемь единиц техники.

Ранее, 21 августа, сообщалось также о возгорании строительного мусора во дворе на Солнцевском проспекте в Москве. Площадь пожара составила 100 кв. м.