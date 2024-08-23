* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 23 августа, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Киевский режим использует террористические схемы, схожие с методами ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Киевский режим, как и запрещенное «Исламское государство Ирака и Леванта», имеет в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности: от подрывов гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей до ядерного терроризма», — процитировали её «РИА Новости».

Попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую АЭС требует незамедлительной реакции МАГАТЭ, отметила спикер МИД в беседе с ТАСС. Она назвала действия киевского режима актом ядерного терроризма.

Ранее, 22 августа, президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ прошлой ночью пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию. Глава государства выразил надежду, что организация выполнит свою работу.

В самом МАГАТЭ сообщили, что Россия прислала уведомление об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС. Фрагменты дрона располагались примерно в 100 м от хранилища отработавшего топлива станции. Отмечалось, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы посетить АЭС, чтобы лично оценить ситуацию и обсудить дальнейшие действия для обеспечения ядерной безопасности на станции. Его визит ожидается на следующей неделе.