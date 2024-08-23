Губерниев отреагировал на скандал на Кубке Дружбы по баскетболу
Москва, 23 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию со скандалом со сборной Колумбии на баскетбольном турнире «Кубок Дружбы».
Федерация баскетбола Колумбии (FCB) 22 августа заявила, что не отправляла национальную команду своей страны для участия в Кубке Дружбы в Перми. В организации отметили, что не выдавали одобрения какому-либо клубу или университету страны для участия в этом турнире.
«О, Колумбия слукавила…» — написал он в своём Telegram-канале.
По словам комментатора, России такие странные сборные команды всё равно не нужны.
Как сообщало ИА Регнум, недовольство FCB было связано со стартовым матчем турнира, прошедшим на Кубке Дружбы 21 августа. В ходе него пермская команда «Парма» разгромила колумбийскую команду со счётом 155:53.
В мае 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) года отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. В пресс-службе организации заявили, что аннулируют результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее. А в апреле 2023 года исполком FIBA принял решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Париже.