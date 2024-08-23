Москва, 23 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию со скандалом со сборной Колумбии на баскетбольном турнире «Кубок Дружбы».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Федерация баскетбола Колумбии (FCB) 22 августа заявила, что не отправляла национальную команду своей страны для участия в Кубке Дружбы в Перми. В организации отметили, что не выдавали одобрения какому-либо клубу или университету страны для участия в этом турнире.

«О, Колумбия слукавила…» — написал он в своём Telegram-канале.

По словам комментатора, России такие странные сборные команды всё равно не нужны.

Как сообщало ИА Регнум, недовольство FCB было связано со стартовым матчем турнира, прошедшим на Кубке Дружбы 21 августа. В ходе него пермская команда «Парма» разгромила колумбийскую команду со счётом 155:53.

В мае 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) года отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. В пресс-службе организации заявили, что аннулируют результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее. А в апреле 2023 года исполком FIBA принял решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Париже.