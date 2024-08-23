Москва, 23 августа, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Пять фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступили апелляции обвиняемых.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Решение продлить меру пересечения Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов), обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку), обжаловано», ― говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

До этого продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — предполагаемый исполнитель теракта.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они ворвались внутрь здания и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 144 человека, включая шестерых детей. Кроме того, ещё более 500 человек пострадали.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след. Всего по делу о нападении арестовали 18 человек.

Басманный суд Москвы в ходе заседания 20 августа продлил на три месяца арест четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в «Крокусе». Обращение о продлении меры пресечения подал Следственный комитет России. Суд оставил под стражей до 22 ноября троих членов семьи Исломовых и Касимова.

Ранее, 19 и 16 августа, суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле».