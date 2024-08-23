Бразилиа, 23 августа, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Семьи погибших во время боевых действий на Украине колумбийских наёмников украинских формирований могут подать иск против киевского режима из-за пропажи тел своих родных. Об этом 23 августа рассказала вдова наёмника из Колумбии Уильяма Гамбоа Ольга Товар.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Мужчина прибыл на Украину в июле 2023 года и принимал участие в военных действиях в рядах украинских боевиков на донецком направлении. О его смерти Товар узнала в феврале от сослуживцев.

По словам жены наёмника, которые привело «РИА Новости», ей неизвестно местонахождение тела мужа, которого сослуживцы забрали с поля боя и доставили в медучреждение. При этом командиры части, с которыми смогла связаться Товар, заявили, что тела из больницы уже куда-то перевезли, а у киевских похоронных компаний и уполномоченных организаций нет об этом никакой информации.

«Они [украинские власти] нам не оказывают никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей», — рассказала женщина.

Она уточнила, что в такой же ситуации находятся ещё три семьи, родные которых погибли вместе с её мужем.

«По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск», — заявила Товар, отвечая на вопрос о том, могли бы семьи начать судебный процесс против Киева из-за пропажи тел родных.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа ирландская газета Irish Examiner написала, что воевавший на Украине на стороне киевского режима ирландский наёмник Алекс Рыжук пропал без вести в зоне боевых действий. По данным издания, он мог погибнуть.

Российская группировка войск «Север» 10 августа нанесла удары по наёмникам «Иностранного легиона» на волчанском и липцовском направлениях. В результате ВСУ на этих направлениях потеряли в общей сложности до 95 военных.

Днём ранее, 9 августа, при ударе артиллерии по танку украинских формирований в Красногоровке в ДНР был ликвидирован французский наёмник. Он получил тяжёлые ранения при ударе и умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.