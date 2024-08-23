Москва, 23 августа, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Граждане некоторых стран — участниц НАТО тысячами обращаются в посольства России за видами на жительство или визами, чтобы сохранить свою семью. Об этом 23 августа в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: «Мы не уйдём. Делайте, что хотите», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что имеет в виду не находящихся под санкциями людей, а рядовых граждан этих стран, которые хотят защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей.

«Это добропорядочные граждане своих стран, у которых паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них ещё есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент России Владимир Путин поручил МИД составить список стран, которые проводят политику навязывания деструктивных неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным, духовно-нравственным российским ценностям. Российский лидер также подписал указ, в котором предусмотрены поддержка иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские ценности, а также их право на обращение с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

Эксперт ЭИСИ Виктория Карпова 20 августа заявила ИА Регнум, что Россия укрепляет свой статус защитника традиционных ценностей и готова принять тех, кто больше не может жить в условиях западной неолиберальной диктатуры. По её словам, РФ сейчас рассматривают не только как лидера в построении нового многополярного мира, но и как хранительницу традиционных ценностей.