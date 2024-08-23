Варшава, 23 августа, 2024, 08:39 — ИА Регнум. На территории Польши за прошедшие сутки упали два метеозонда. Об этом 23 августа сообщила радиостанция RMF FM.

Patrick Pleul/Global Look Press

Оба инцидента зафиксировали на северо-востоке страны. Один объект с надписями на кириллице обнаружили 22 августа на дереве недалеко от города Добре-Място в 20 км к северу от Ольштына. Позднее военные сообщили, что это метеорологический зонд. Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он не мог использоваться в военных целях.

Второй объект нашли в лесу недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства.

«Обнаружены элементы, вероятно, метеорологического воздушного зонда», ― говорится в сообщении.

К настоящему времени удалось обнаружить только измерительную аппаратуру без воздушного шара, к которому она крепилась. Место находки охраняется полицией, устройство будет изучено специалистами.

Жертв и разрушений в результате падения обоих объектов нет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в северо-восточной части Польши за двое суток упали сразу три метеозонда. Фрагмент зонда обнаружили в городе Кервик в Варминско-Мазурском воеводстве. Отмечается, что на обломках были надписи на кириллице. Ни на одном из аэростатов не было никаких специализированных устройств.

В полиции заявили, что подобные зонды находили в регионе и раньше, их обычно запускают, чтобы изучить направление ветра. При этом представитель районной прокуратуры Даниэль Бродовский указал на необходимость изучить находку.

До этого упавшие зонды также находили в Варминско-Мазурском воеводстве. Один нашли возле города Венгожево, другой — в районе города Милакова.