Новороссийск, Краснодарский край, 23 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Возгорание площадью около 2000 кв. метров произошло на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом 23 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Как уточнил мэр, информацию о пожаре он получил рано утром. Ориентировочная площадь горения составила 2000 кв. метров. На месте пожара работают все оперативные службы, в ликвидации возгорания принимают участие 20 человек и восемь единиц техники.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — отметил мэр Новороссийска.

Глава города выехал на место ЧП.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании строительного мусора во дворе на Солнцевском проспекте в Москве. Площадь пожара составила 100 кв. метров. В результате инцидента сгорели десять автомобилей, в том числе один микроавтобус.