Чикаго, США, 23 августа, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от демократов Камала Харрис пообещала в случае победы на предстоящих выборах главы государства продолжить поддержку Украины и союзников по НАТО. Об этом она заявила 22 августа в заключительной программной речи на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«В качестве президента США я буду решительно поддерживать Украину и других наших союзников по Североатлантическому альянсу», — приводит её слова агентство Reuters.

В то же время Харрис раскритиковала своего оппонента на предстоящих выборах и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за его планы добиться от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

Также вице-президент США пообещала превратить американские вооружённые силы в самую сильную и смертоносную армию в мире.

Как передавало ИА Регнум, ранее активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине. При этом, по его словам, политик-республиканец проявляет большую заинтересованность в этом. Рэйнольдс объяснил, что украинский кризис выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить Россию.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.