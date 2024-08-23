Ульяновск, 23 августа, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Суд постановил арестовать в Ульяновске квартиру одного из фигурантов расследования о теракте на Крымском мосту, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Речь идёт о помещении площадью 63 квадратных метра. Его кадастровая стоимость составляет 1,8 млн рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Наложенный на недвижимое имущество арест запрещает его продажу и совершение с ним других видов сделок.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста был совершён теракт. В результате взрыва грузового автомобиля погибли четыре человека и частично обрушились пролёты моста.

По данным Федеральной службы безопасности, груз вывезли с Украины, и он проехал через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность этого украинского ведомства к теракту.

ФСБ назвала организатором теракта начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Федеральная служба безопасности также установила 12 соучастников подготовки атаки. Восьмерых из них задержали и арестовали, пятерых отправили под стражу в Симферополе, а ещё троих — в Москве.

В конце февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены и уголовное дело находится на завершающей стадии.