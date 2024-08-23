Мелитополь, 23 августа, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 58-й армии российской группировки войск «Днепр» ударили по двум передатчикам системы спутниковой связи Starlink на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным Викинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Кроме того, подразделения БПЛА нанесли удары по пехоте ВСУ на этом же участке фронта.

«Поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах и окопах», — сказал военнослужащий, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Росии.

Викинг отметил, что в военном деле важность беспилотников постоянно растёт. При этом они технически совершенствуются, и появляются новые варианты их применения.

Боец также подчеркнул, что использование БПЛА в войсках, включая FPV-дроны, помогает защитить штурмовиков и разведчиков, находящихся в непосредственной близости от противника.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что расчёт ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Днепр» поразил блиндаж ВСУ вблизи населённого пункта Работино в Запорожской области. Цели были обнаружены с использованием разведывательного дрона Mavic.

11 августа операторы FPV-дронов Вооружённых сил России обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как российский беспилотник догоняет вражеский дрон и атакует его в воздухе.