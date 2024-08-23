Вашингтон, 23 августа, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Госдолг США рискует увеличится в течение следующего десятилетия до рекордных $54 трлн, сообщил американский телеканал Fox Business.

Дарья Антонова ИА Регнум

Журналисты напомнили, что размер этого показателя уже превысил $35 трлн. Авторы статьи отмечают, что ситуация с растущим долговым бременем создаёт угрозу для США в глобальном масштабе.

В публикации уточняется, что рост долга связан с увеличением государственных расходов и повышение процентных ставок по госдолгу. Последнее обстоятельство делает обслуживание долговых обязательств ещё более дорогим.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что американская экономика ничем не обеспечена, а США условно задолжали мировой экономике $54,3 трлн. Российский лидер подчеркнул, что Бреттон-Вудская система, в основе которой был золотой эквивалент, давно не функционирует.

1 июля доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с ИА Регнум отметил, что в мире сложилась патовая ситуация с государственным долгом США. Так он прокомментировал мнение аналитиков Уильяма Ругера и Томаса Сэвиджа в статье для американского журнала The National Interest. Авторы статьи предположили, что увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьёзным проблемам в американское экономике, что напрямую отразится на обороноспособности страны.

9 июля председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что американский государственный долг достиг критической отметки в $35 трлн. Он добавил, что такой размер долга делает практически невозможным продолжение заимствований.