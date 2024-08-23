Москва, 23 августа, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Производители чая в России получили от Роспотребнадзора поручение разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на управление ведомства по Татарстану.

DasWortgewand Чай

В публикации отмечается, что в феврале региональное подразделение Роспотребнадзора выдало предостережения трём крупным компаниям, выпускающим чай. Мониторинг проводился в декабре 2023 года.

Чай на проверку ведомство закупило в двух торговых сетях. В приобретённой продукции специалисты нашли пестициды, для которых не определён гигиенический норматив.

Роспотребнадзор потребовал от производителей и поставщиков разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда. Кроме того, управление предписало изъять из оборота товары с выявленными нарушениями, а также проинформировало территориальные органы Роспотребнадзора по местонахождению изготовителей и поставщиков.

Помимо этого, предостережения о недопустимости нарушений получили торговые сети, в которых реализовывалась эта продукция.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа стало известно, что Роскачество обнаружило более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами на маркетплейсах. В добавках нашли листья коки, кава-кава (перец опьяняющий), запрещённую в добавках ашваганду. За реализацию некоторых веществ грозит ответственность по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Также в ведомстве рассказали, что на маркетплейсах были обнаружены в продаже более 60 тыс. БАД без свидетельства о государственной регистрации.