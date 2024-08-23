Москва, 23 августа, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика (ЮАР) работает над тем, чтобы нарастить объёмы экспорта вина и фруктов в Россию, расширив поставки в регионы. Об этом сообщила советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес.

Иван Шилов ИА Регнум Вино

«Москва и Санкт-Петербург — традиционные пункты назначения для наших продуктов… Сейчас мы работаем с партнёрами в России, чтобы увеличить объём экспорта в регионы», — указала она в беседе с «Известиями».

По её словам, речь идёт в первую очередь об увеличении объёма экспорта вина и фруктов в Екатеринбург и Владивосток.

Дипломат напомнила, что увеличение объёмов торговли между странами является приоритетом как для России, так и для ЮАР. По итогам 2023 года товарооборот составил $1,2 млрд. На текущий момент основными товарами экспорта ЮАР в РФ являются машинное оборудование, овощи, готовая пища, химическая продукция, медицинское и фототехническое оборудование.

Говоря об экспорте товаров из России в ЮАР, Сесиль Тереза Хеппес подчеркнула, что африканская страна заинтересована в импорте рыбы и морепродуктов.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что по итогам первых шести месяцев 2024 года двухсторонний товарооборот между РФ и Китаем вырос на 4,8% и достиг $113 млрд. По его словам, российская сторона заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении всеобъемлющего партнёрства с КНР.