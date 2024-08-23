Рейкьявик, 23 августа, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Эвакуация объявлена в исландском городе Гриндавик в связи с извержением вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом 23 августа сообщила государственная телерадиокомпания RUV со ссылкой на Метеорологический центр Исландии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Извержение вулкана Сундхнукур началось 22 августа в 21:26 по местному времени (23 августа в 00:26 мск). Через 11 минут власти объявили режим чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту все люди из опасного района эвакуированы.

Высота вулканических выбросов достигла четырех километров. За полтора часа лава продвинулась примерно на 1,2 км к югу, в сторону города Гриндавик. Профессор геофизики Магнус Гудмундссон, обследовавший Сундхнукур на вертолёте, предположил, что сильного течения лавы, которого опасались учёные, в Гриндавике не будет. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.

Всего на полуострове расположены 33 активные вулканические системы. Отмечается, что извержение, сходное по мощности, в последний раз наблюдали в декабре 2023 года. А последнее извержение вулкана зафиксировано в мае 2024 года. Вулкан Сундхнукур извергается уже в седьмой раз с 2021 года, когда он проснулся после 800-летней «спячки».

Ранее ИА Регнум сообщало, что пеплопад в небольшом количестве от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч зафиксирован 18 августа в двух населённых пунктах края. Выпадение незначительного количества вулканического пепла было в посёлках Усть-Камчатск и Крутоберегово Усть-Камчатского района. Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности, идёт выдавливание лавы

В конце июля столб пепла на высоту 12 километров выбросил вулкан Безымянный на Камчатке, шлейф протянулся на 300 километров. В связи с эксплозивным извержением вулкана закрыт туристический маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке. В ближайший месяц вулканологи ожидают мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту от шести до 15 км над уровнем моря.