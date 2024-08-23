Казань, 23 августа, 2024, 03:39 — ИА Регнум. В районе села Сокуры в Лаишевском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с квадроциклом, погибла восьмилетняя девочка-пассажирка. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным… водитель квадроцикла Pathcross превысил безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся. Вместе с ним была несовершеннолетняя девочка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл около 19:30 по местному времени (совпадает с мск) в районе села Сокуры. В результате ДТП ребёнок скончался от полученных травм, водителя транспортного средства госпитализировали.

По факту смертельного ДТП прокуратура Лаишевского района организовала проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом в Иркутской области скончался мужчина и его шестилетний сын. Авария произошла на 473-м километре федеральной автодороги Нижнеилимского района в районе поселка Семигорск. По данным региональной Госавтоинспекции, мужчина потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с большегрузом SITRAK.

19 августа легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек, перебегавших дорогу в Ново-Переделкино на юго-западе Москвы. Одну из девочек отправили в больницу на машине скорой помощи сразу после её прибытия. Второй пострадавшей потребовались реанимационные мероприятия на месте, после этого её также увезли в медицинское учреждение. Водителя транспортного средства задержали.