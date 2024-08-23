Пхеньян, 23 августа, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) решительно осуждает решение Соединённых Штатов Америки разрешить продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов. Об этом 23 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР.

Arpingstone AH-64 «Apache»

«Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооружённые силы, создающие серьёзную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряющие военную напряжённость», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наращивание вооружённых сил одной стороны против другой оказывает влияние на военно-политическую ситуацию в регионе, особенно в условиях начала крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, обостривших напряжённость на Корейском полуострове.

В МИД КНДР подчеркнули, что решение США разрешить продажу Южной Корее ударных вертолётов только подтверждает необходимость последовательного обеспечения военного паритета в регионе путём укрепления обороноспособности.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA) сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов АН-64Е Apache и сопутствующего оборудования, комплектующих и вооружения на общую сумму около $3,5 млрд.