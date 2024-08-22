Черкесск, 23 августа, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Более 190 человек, среди которых 43 ребёнка, эвакуировали спасатели из пожара в лесном массиве в Домбае. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что спасатели МЧС организовали для эвакуированных ночлег в районе Гоначхирского ущелья, у озера Туманлы-Кель. На случай ухудшения обстановки проработаны пути эвакуации людей на перевал Клухор.

Отмечается, что для людей организовано питание, всем розданы сухпайки. Жизни людей ничего не угрожает.

К ликвидации пожара в Гоначхирском ущелье привлечены 203 человека и 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 108 человек и 20 единиц техники. Предприняты все меры для недопущения дальнейшего распространения пожара в сторону посёлка Домбай. Утром 23 августа к тушению лесного пожара планируется привлечение авиации МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Якутии в зоне задымления от лесных пожаров оказались 52 населённых пункта. В Якутии продолжают действовать 69 природных пожаров, площадь которых превышает 401 тыс. га. За прошедшие сутки в республике ликвидировали пять пожаров на площади свыше 2,5 тыс. га и локализовали 13 на площади свыше 44,1 тыс. га.

По данным Авиалесоохраны на 18 августа, в девяти российских регионах за сутки ликвидировали 29 природных пожаров на более чем 27,4 тыс. га. К полуночи воскресенья спасатели тушили 190 лесных пожаров на общей площади более 400 тыс. га.