Нью-Дели, 23 августа, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках тура по Восточной Европе посетит Украину с однодневным визитом 23 августа. Об этом сообщил официальный сайт министерства иностранных дел Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

В четверг завершился визит индийского премьер-министра в Польшу, в рамках которого встретился с премьером Польши Дональдом Туском. На совместном брифинге по итогам переговоров в Варшаве Нарендра Моди подчеркнул, что Индия выражает глубокую обеспокоенность продолжающимися конфликтами на Украине и в Западной Азии и убеждена в необходимости урегулирования дипломатическим путём.

Ожидается, что в рамках визита на Украину Нарендра Моди встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В преддверии турне Моди по Восточной Европе заместитель главы министерства иностранных дел Индии Танмая Лал сообщил, что на переговорах в Киеве стороны обсудят как украинский кризис, так и углубление двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия не станет выступать с посреднической миссией в урегулировании украинского кризиса, но готова передавать сообщения между сторонами конфликта.

Как указал в беседе с ИА Регнум доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, визит Моди на Украину после его поездки в Россию свидетельствует о том, что Индия проводит гибкую внешнюю политику и стремится поддерживать отношения с разными странами и силами в мире. По его словам, учитывая текущий этап украинского конфликта, визит индийского премьер-министра направлен на демонстрацию независимости внешней политики Нью-Дели.

8 июля Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день в резиденции главы российского государства в Ново-Огарёво прошла неформальная встреча лидеров двух стран. Переговоры в узком и широком составах прошли, на которых стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружеских отношений между Россией и Индией, состоялись 9 июля.