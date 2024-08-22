Чикаго, США, 23 августа, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Антироссийские санкции США не оказали влияния на результаты политического курса президента РФ Владимира Путина и не привели к банкротству России, заявил журналистам бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«За последние два года… мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет», — сказал он на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго (штат Иллинойс). Его слова приводит Lenta.ru.

Экс-советник уточнил, что экспортный контроль по ограничению доступа американских товаров и технологий в Россию работал медленно. Вместе с тем Харелл считает, что необходимость в санкциях была и они якобы работают.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Владимир Путин заявил, что западные санкции привели к обратному эффекту и экономика РФ растёт. Он отметил, что целью антироссийских ограничений было разрушение России изнутри, чего не произошло.

В середине августа Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что США до сих пор не могут эффективно поддерживать действие санкций, введённых против РФ. В ведомстве напомнили, что ограничения затрагивают 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% российской банковской системы.