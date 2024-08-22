Феодосия, Крым, 23 августа, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Более 350 боеприпасов времён Великой Отечественной войны уничтожили специалисты — взрывотехники МЧС Крыма. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Найденные боеприпасы

Боеприпасы были обнаружены на территории городского округа Феодосия в районе поселка городского типа Приморский. Всего найдено 357 единиц потенциально опасных снарядов.

Специалисты, соблюдая все нормы безопасности, уничтожили снаряды на полигоне. Всего ликвидировано 144 артиллерийских снаряда, 47 минометных мин, 62 ручные гранаты, 103 взрывателя и танковая мина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в чешском городе Литвинове обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу весом 250 кг времён Второй мировой войны. Авиабомбу нашли на территории нефтеперерабатывающего завода во время раскопок в отдалённой части района.

Из города эвакуировано 582 человека. Отмечается, что бомба останется на месте её обнаружения до 27 августа, затем сапёры начнут мероприятия по её обезвреживанию и ликвидации.