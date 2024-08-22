Вашингтон, 23 августа, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ближайшие дни обсудит с министром обороны Украины Рустемом Умеровым планы Киева в связи со вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом в четверг, 22 августа, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«У нас есть ряд вопросов к Украине… Эта тема станет предметом разговора министра (Ллойда Остина. — Прим. ред.) с министром Умеровым, который состоится в ближайшие дни», — указала она в ходе брифинга.

По словам Сингх, речь, в частности, пойдёт о том, планируют ли ВСУ удерживать территории после вторжения в Курскую область и какие цели преследует Киев в целом.

Она также подчеркнула, что на данный момент Пентагон не готов выступить с официальным заявлением на фоне вторжения украинских войск в российский регион.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО.