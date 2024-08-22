Донецк, 22 августа, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников МЧС пострадали в Донецке 22 августа во время тушения пожара, который вспыхнул из-за детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в Петровском районе города.

«В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета», — отметило МЧС в своём Telegram-канале.

Представители министерства также написали, что пострадавшие самостоятельно добрались до медицинского учреждения. Врачи направили их на стационарное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка, в результате чего здание загорелось. Оно оказалось полностью уничтожено. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

18 августа дрон украинской армии атаковал Горловку (ДНР). При нападении пострадали четыре сотрудника МЧС. В момент удара они занимались тушением легкового автомобиля, в который до этого попал взрывоопасный предмет.