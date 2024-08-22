Будапешт, 22 августа, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Выдачу льготного жилья украинским беженцам сократили власти Венгрии после выхода закона о праве на жилищную поддержку. Об этом 22 августа сообщает портал 24. hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.

ИА Регнум

В Венгрии 21 августа вступил в силу новый закон, гласящий, что право на льготное жильё предоставляется только приезжим из тех регионов Украины, где непосредственно идут боевые действия. Список таких регионов будет обновляться ежемесячно, а уже живущие в Венгрии украинские беженцы должны были до середины июля предоставить доказательства, что у них действительно есть право на льготное жильё.

Издание Nepszava, ссылаясь на старшего юриста Венгерского Хельсинкского комитета Жолта Секереша, уточнило, что нововведение затронуло около трёх четвертей украинских беженцев, проживавших в льготном жилье. Так, в городе Коч на западе Венгрии вынуждены были покинуть предоставленное жильё около сотни беженцев, утративших право на жилищную поддержку.

По данным 24. hu, в Венгрии у 44 625 украинских беженцев есть статус получивших жильё, либо обратившихся за его получением. Всего в стране от 60 до 62 тысяч украинцев, но часть из них пребывает в Венгрии под другим статусом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько десятков граждан Украины провели акцию протеста у здания консульства своей страны в Варшаве, требуя вернуть им уже оплаченный и изготовленный загранпаспорт.

Многим украинцам паспортный центр ГП «Документ» с апреля 2024 года не выдаёт паспорта, несмотря на то, что к тому моменту ещё не вступил в силу закон о мобилизации, который вводил требование предъявить военный билет при получении паспорта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.