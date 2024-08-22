Курск, 22 августа, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ВМФ России уничтожили разведывательную группу Вооружённых сил Украины в районе села Медовое в Курской области. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил источник в российских силовых структурах.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«В районе села Медовое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — передают «Известия».

В результате боевых действий противник также потерял боевую бронированную машину «Казак». Кроме того, российским военным удалось захватить образцы оружия натовского производства, в том числе бельгийско-американский ручной пулемёт М249 SAW калибра 5,56 миллиметра.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в лесном массиве в районе Скрыльевки в Курской области. По информации ведомства, ДРГ из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пыталась проникнуть вглубь российской территории. Противник потерял две боевые бронированные машины. Российские военные ликвидировали семерых диверсантов, одного удалось взять в плен.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.