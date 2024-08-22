Москва, 22 августа, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы в рамках дела об организации незаконной миграции преподавателем Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонда Оввигхо избрал меру пресечения пятерым новым фигурантам. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

РИА Новости / Илья Питалев

«Удовлетворены ходатайства органа предварительного расследования об избрании различных мер пресечения фигурантам по делу об организации фиктивных браков иностранным гражданам», — говорится в сообщении.

Давиду Стацкому, Гбенге Акинфенва Фашакину и Афолаби Олатунджи Аджайи суд назначил заключение под стражу до 8 ноября. Даниила Андреева и Станислава Стацкого отправили под домашний арест на тот же срок.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). По версии следствия, они причастны к организации фиктивных браков, видов на жительство и гостевых виз.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа стало известно о задержании Экпободо. Его обвинили в организации фиктивных браков и виз гражданам Нигерии. 22 августа преподавателя арестовали до 8 ноября. По данным следствия, он и сообщники искали российских граждан и иностранцев, согласных вступить в фиктивный брак для оформления разрешительных документов на проживание в РФ.