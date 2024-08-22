Жилые дома во Льгове повреждены в результате атаки ВСУ кассетными снарядами
Льгов, Курская область, 22 августа, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Жилые дома и объекты инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела города Льгова Курской области кассетными боеприпасами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 августа сообщил мэр Алексей Клемешов.
«В результате сегодняшнего обстрела получили повреждения жилые дома и другие объекты инфраструктуры. К счастью, погибших и раненых среди жителей города нет», — написал он в Telegram-канале.
Мэр добавил, что комиссия городской администрации начнёт работу по уточнению объёма ущерба.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 августа ВСУ обстреляли Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Прилёты снарядов были зафиксированы в районе плодосовхоза.
15 августа четыре жителя Льгова пострадали при падении обломков сбитой украинской ракеты. Пострадавших госпитализировали в местную Центральную районную больницу.