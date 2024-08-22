Льгов, Курская область, 22 августа, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Жилые дома и объекты инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела города Льгова Курской области кассетными боеприпасами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 августа сообщил мэр Алексей Клемешов.

Кадр из соцсети Мэра Льгова Алексея Клемешова

«В результате сегодняшнего обстрела получили повреждения жилые дома и другие объекты инфраструктуры. К счастью, погибших и раненых среди жителей города нет», — написал он в Telegram-канале.

Мэр добавил, что комиссия городской администрации начнёт работу по уточнению объёма ущерба.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 августа ВСУ обстреляли Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Прилёты снарядов были зафиксированы в районе плодосовхоза.

15 августа четыре жителя Льгова пострадали при падении обломков сбитой украинской ракеты. Пострадавших госпитализировали в местную Центральную районную больницу.