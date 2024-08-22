Москва, 3 февраля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура» на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» проведет просветительскую акцию для детей, сообщается на сайте министерства.

Каждый пассажир внутренних и международных рейсов «Аэрофлота» в возрасте 3−11 лет бесплатно получит книжку с развивающими играми и головоломками, а также с изображениями и познавательной информацией от нацпроекта «Культура».

Главная цель акции — познакомить юное поколение с достопримечательностями нашей Родины и показать культурное наследие страны. Культурная акция стартовала 1 февраля и продлится до 30 апреля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минкультуры РФ в рамках проекта «Культура для школьников» запустило акцию «Культурная ботаника».

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