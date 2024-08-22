Москва, 22 августа, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России получило 39 запросов от штабов при губернаторах по обеспечению группировки прикрытия государственной границы. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Минобороны РФ

«Поступило 39 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)», — говорится в информационном бюллетене министерства.

Штабу Курской области в соответствии с заявками поставили квадрокоптеры и противодронные ружья. Белгородская область запросила беспилотники, генераторы, приборы и прицелы ночного видения. Большую часть вопросов решили. Удовлетворены все вопросы оперштаба Брянской области.

Отмечается, что оперативная группа координационного совета министерства контролирует выполнение 11 поручений главы Минобороны Андрея Белоусова, касающихся безопасности в приграничье.

Как предавало ИА Регнум, Белоусов объявил о формировании войсковых группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск», чтобы защищать жителей и территории трёх приграничных областей. Командный центр Минобороны также установил контакты с командующими созданными объединениями и местными администрациями.

Президент России Владимир Путин 22 августа обсудил ситуацию в Белгородской, Брянской и Курской областях с главами регионов и первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Он подчеркнул важность решения всех вопросов в приграничных районах и поручил наладить оперативное реагирование.