Москва, 22 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Пятая научно-просветительская экспедиция Росатома «Ледокол Знаний» успешно завершилась 22 августа. Участники провели две недели на борту атомного ледокола, изучая Арктику и Северный полюс.

Пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодtжи

Участники экспедиции прошли 2979 миль на атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие впервые проходило в международном формате. В нём приняли участие 15 экспертов-делегатов — участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) из Камеруна, Ирака, Бангладеш, Туниса, Белоруссии, Узбекистана и других стран. К экспедиции присоединились 63 талантливых школьника из России и 10 зарубежных стран, в которых Росатом развивает атомные технологии. Среди них — Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Монголия, Венгрия, Индия, Китай и ЮАР.

«Ребята открыли для себя Северный полюс, увидели завораживающие пейзажи архипелага Земля Франца-Иосифа. Нам встречались айсберги, моржи и киты. К сожалению, не увидели белых медведей, но это отличный повод, чтобы вернуться в Арктику», — поделился впечатлениями капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

В День Государственного флага России, 22 августа, участники экспедиции развернули на борту ледокола большой триколор.

Советник руководителя Росмолодёжи по международным вопросам и генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер поприветствовал участников экспедиции и пригласил их продолжить общаться в рамках Международных клубов дружбы, а также на федеральной территории «Сириус».

«Последний раз мы с вами виделись в субтропиках на фестивале, а сейчас мы в Мурманске на атомном ледоколе. Это значит, что перед нами открыт весь мир. Международная дружба не имеет границ», — подчеркнул Бисслингер.

Во время экспедиции впервые «Росатом» и Российское общество «Знание» провели самый северный лекторий, где выступили российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог, профессор РАН Артём Оганов, палеоантрополог и популяризатор научного знания Станислав Дробышевский, директор департамента устойчивого развития «Росатома» Полина Лион, руководитель направления «Энергетика» компании «РЭНЕРА» Алексей Нешта, старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии СПГТУ Андрей Акатов.

«Мы побывали на вершине планеты, где тысяча метров океана под нами и тысячи километров воды и льда вокруг. Хочется навсегда это запомнить. И мы, Российское общество «Знание», привезли кое-что с Северного полюса, чтобы всегда была возможность вспомнить, как всё это было, и рассказать об этом всей стране», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он пояснил, что участники экспедиции сняли документальный сериал о жизни международной команды в непростых арктических условиях. Первая серия выйдет в ноябре на ресурсах Общества «Знание» и на платформах онлайн-кинотеатров.

На ледоколе также состоялся показ фантастического фильма «Сто лет тому вперёд», который участникам экспедиции представил исполнитель главной роли, лауреат Каннского фестиваля — 2024 Марк Эйдельштейн.

«Это было невероятное приключение! Думаю, я стала первым ребёнком из Индии, посетившим Северный полюс на атомном ледоколе», — поделилась участница экспедиции Невин Вед.

Экспедиция «Ледокол знаний» приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота. Научно-просветительский проект направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одарённых детей, развитие их способностей и профориентацию.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства отмечал, что Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Он подчеркнул, что развитие Арктики и её обустройство стало неоспоримым приоритетом для страны.