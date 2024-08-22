Москва, 22 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Финский журналист Кости Хейсканен подвергся нападению неизвестного в Москве, сообщил источник ИА Регнум. По его словам, инцидент произошёл вечером 21 августа в Измайловском парке.

Кадр из видео

Между Хайсканеном и прохожим возник словесный конфликт, который закончился тем, что неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо журналиста.

Хайсканен обратился в полицию.

Сам журналист рассказал, что считает произошедшее не случайным. По его словам, напасть на него могли из-за пророссийской позиции. Хайсканен объяснил, что был в парке с товарищем, с которым обсуждал СВО. В этот момент рядом оказался мужчина 30-40 лет, который оскорбительно высказался о российский солдатах.

«Когда я двинулся к нему, чтобы снять его слова на смартфон, он чем-то залил мне лицо. Причём это не был маленький перцовый баллончик, а что-то такое, что есть на вооружении у полиции. В руках у него также мелькнул металлический предмет, похожий на нож», — цитирует журналиста aif.ru.

Кости Хейсканен работал в немецких и финских СМИ, выступал за налаживание отношений в частности между Финляндией и Россией. Осенью 2022 года он организовал «поезд дружбы» из Финляндии в РФ. По возвращении на родину подвергся травле. Журналист перебрался в Россию, несколько раз посещал Донбасс и Херсонскую область.