Москва, 22 августа, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Финская сторона незаконно изъяла у совместного предприятия российских и финских железных дорог Karelian Trains скоростные поезда Allegro, которые ранее курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы «Российских железных дорог» (РЖД).

ОАО «РЖД»

Отмечается, что поезда Allegro были произведены специально для пассажирских перевозок по этому маршруту и должны были курсировать до 2041 года. Однако финская VR Group в одностороннем порядке изъяла эти поезда, в покупке которых участвовали и РЖД.

Незаконность таких действий подтверждена решениями российских судов, которые обязывают финские железные дороги продолжать исполнять обязательства по заключённым соглашениям. Кроме того, сумма неустойки за неисполнение решений суда уже составила 552 млн рублей, сообщили в РЖД.

«Прекращение компанией VR Group железнодорожного сообщения с Россией не только явилось грубым нарушением долгосрочных контрактов с ОАО «РЖД» и российско-финляндских международных договоров, но и прервало исторические связи между российскими и финскими железнодорожниками, а также лишило людей возможности безопасного и комфортного перемещения между двумя странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года в финской железнодорожной компании VR заявили, что выкупили поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки и принадлежавшие совместному предприятию VR с РЖД. Отмечалось, что VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году.

В финской компании добавили, что РЖД якобы не выполнила финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd. Переговоры продлились в течение 1,5 года и не принесли результатов, а совместное предприятие не смогло выплачивать кредиты. Отмечается, что фирме грозило банкротство.

В августе 2022 года VR Group решила списать все имеющиеся у неё поезда Allegro. Под списание попало всё оборудование и запасные части, связанные с движением Allegro на российском направлении, на общую сумму €45,4 млн.