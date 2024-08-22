Курск, 22 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Школы в девяти муниципалитетах Курской области перейдут на дистанционный формат обучения. Такое решение 22 августа приняли на заседании оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша главная задача — обеспечить безопасность детей. Детские сады продолжают работу в режиме свободного посещения. Школы девяти муниципальных образований будут переведены на дистанционный формат», — написал врио главы курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Речь идёт о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнут в Курске, Курчатове и в школах, на базе которых развёрнуты пункты временного размещения.

В Дмитриевском, Конышёвском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском, Курском районах введут вмешанный формат обучения.

Школы остальных муниципалитетов будут проводить обучение в очном формате. У родителей будет право написать заявление о переводе ребёнка на дистант.

Детей из приграничных районов, оставшихся на территории региона, зачислят в областные школы. Почти 3,5 тыс. учеников находятся в других регионах. Их планируется временно зачислить в школы по месту пребывания.

Как передавало ИА Регнум, 114 школ в приграничных районах России начнут новый учебный год в дистанционном формате. Детям из Белгородской области, которые сегодня находятся в оздоровительных центрах, планируется обеспечить учёбу по месту их пребывания.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа заявил, что подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Смирнов доложил главе государства о подготовке учебников и ноутбуков для тех детей, которым предстоит учиться дистанционно. Также прорабатывается вопрос организации обучения студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов, добавил врио главы региона.