Москва, 22 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта построенного в 1917 году пятиэтажного дома в Лефортове. Об этом сообщил глава ведомства Иван Щербаков.

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«Проект предусматривает комплекс ремонтных и отделочных работ», — процитировала его пресс-служба мэра Москвы.

Строители заменят наружную штукатурку, обновят облицовку цоколя, отремонтируют откосы, обрамления козырьков, а также металлические конструкции на входах. В доме восстановят выход на крышу, проведут кровельные и другие работы.

Сообщается, что проект разработали с учётом всех визуальных и конструктивных нюансов, чтобы сохранить первоначальную красоту здания. Специалисты подобрали отечественные материалы, которые лучше всего подходят для капремонта старинного дома.